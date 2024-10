Share

STEP #1: CLICK HERE to read the the latest available version of the “Pandemic Agreement” and comprehend what it is really all about.

STEP #2: Collect your thoughts, write them down, and record a video expressing your own opinion about the proposed “Pandemic Agreement.”

Hundreds of people around the world have already exhibited their courage by publicly expressing their opinion in opposition to the proposed “Pandemic Agreement” in video format (see below).

Please honor their courage by watching their videos, which are available below.

I STRONGLY ENCOURAGE YOU to also display your courage and take the time to record your own video, post it online (on the video platform of your choice) and then SHARE THE LINK TO YOUR VIDEO in the comment section below.

I will then add YOUR video to the growing list of people in this article who have voiced their opposition to the WHO’s “Pandemic Agreement.”

STEP #3: Please watch the videos below and share them far and wide.

Donald Trump released the video below on October 17, 2023 :

https://rumble.com/v5j30g3-donald-trump-comments-on-the-who.html

ORIGINAL SOURCE: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/111251415154485700

Robert F. Kennedy Jr.

https://rumble.com/v5j2cdd-robert-f.-kennedy-jr..html

ORIGINAL SOURCE: https://www.youtube.com/watch?v=wUlgcoMxNBY

Brett Hawes (Canada)

https://rumble.com/v5jkje5-brett-hawes.html

Luke Whittle

https://rumble.com/v5iwpqb-luke-whittle.html

Interest of Justice

https://www.youtube.com/watch?v=kPDB9U-rxPw

JOIN THE INTEREST OF JUSTICE COMMUNITY:

https://www.InterestOfJustice.org/about

https://rumble.com/v5j2spx-stop-the-treaty.html

Mary Denisse Munive Angermüller (Physician and the Second Vice President of Costa Rica)

https://rumble.com/v5j2aw5-mary-denisse-munive-angermuller-second-vice-president-of-costa-rica.html

Jiminirifni (Ecuador)

https://www.bitchute.com/video/kyQa5QLLJqhi/

James Corbett (Japan)

CLICK HERE to watch on Odysee

Maria Zeee

https://rumble.com/v5ixlt5-maria-zeee.html

CLICK HERE to watch on Twitter

Ted Kuntz (Canada)

https://rumble.com/v5ip7j9-ted-kuntz-vaccine-choice-canada.html

Paul

https://rumble.com/v5k3yol-paul.html

CitizenGO

https://www.youtube.com/watch?v=bysco-ZO3qA

SIGN THE CITIZENGO PETITION: https://citizengo.org/en-us/fr/13929-stop-the-who-s-accelerated-push-to-finalize-the-pandemic-treaty

Megan McGeary

https://www.youtube.com/shorts/YdDMRCDOIkU

Charles Kovess (Australia)

https://rumble.com/v5iymrf-charles-kovess.html

Emanuel Pastreich

https://rumble.com/v5ioy0h-citizens-of-the-earth-oppose-the-pandemic-treaty-lite.html

TRANSCRIPT

Lisa Miron (Canada)

https://www.youtube.com/watch?v=y-rblVSYG04

Robin Johnston

https://rumble.com/v5iuuhp-say-no-to-who.html

Govinda Tidball

https://rumble.com/v5iq92z-beyond-the-who-pandemic-treaty.html

Janet Phelan

https://rumble.com/v5iuo6d-janet-phelan.html

ARTICLE | BOOK

British Biker (Philippines)

https://rumble.com/v5iuwvl-why-the-who-should-be-abolished-a-philippines-perspective.html

Mascha Orel (Germany)

https://rumble.com/v5jmrgs-mascha-orel.html

Glenn Dormer (Sweden)

https://rumble.com/v5iwvlu-glenn-dormer.html

Denise Verni

https://rumble.com/v5iyb9h-denise-verni.html

Ben Marble

https://www.bitchute.com/video/AgSq8l3E17Vd/

Del Bigtree

https://www.bitchute.com/video/iW6h37wc55yz/

Esmeralda Vidmar (Slovenia)

https://rumble.com/v5jmqk5-esmeralda-vidmar.html

Thomas Deeby

https://x.com/mericandas/status/1847090924477993283

Robin Monotti

https://rumble.com/v5ju3bx-robin-monotti.html

ORIGINAL SOURCE: https://x.com/robinmonotti/status/1846823630061363320

Per Huttner

https://rumble.com/v5kcjuk-per-huttner-against-whos-pandemic-treaty..html

Stacey Brown

https://www.youtube.com/watch?v=lgYoMA_-1e0

Christa A. Windsor

https://rumble.com/v5jplgl-say-no-to-the-pandemic-treaty.html

Shannon Hedren

https://rumble.com/v5kd6wc-shannon-hedren.html

Please watch the videos below and share them far and wide across social media. Submit a link to YOUR video in the comments section and I will add it to this article.

Compilation videos with multiple submissions from many people around the world.

https://rumble.com/v1mxigl-stop-the-who-the-peoples-voice.html

